Чебоксары, 30 мая, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Чувашии участились случаи гибели детей. Двое мальчиков утонули, отправившись на пруд без разрешения родителей, ещё двое детей из-за недосмотра взрослых выпали из окон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В центре Чебоксар

29 мая трагедия произошла в Канаше. По данным регионального СУСК, 10-месячный мальчик облокотился о москитную сетку и выпал из окна третьего этажа. От полученных травм он погиб на месте происшествия. В следственном управлении выясняют обстоятельства трагедии.

В реанимацию после падения из окна на минувшей неделе также попал двухлетний ребёнок. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. «Началось лето, из-за жары люди открывают окна. В результате, за прошедшую неделю мы уже имеем два случая выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов. Это большая трагедия. Поэтому хочется обратиться ко всем родителям: следите за своими детьми», — говорит глава Минздрава Чувашии Алла Самойлова.

В ведомстве и правоохранительных органах напоминают, что почти половина всех случаев падения детей с высоты происходит из-за порвавшейся москитной сетки, которая не предназначена для больших нагрузок. По данным СУСК, в 2015 году в Чувашии в результате падения из окон погибли двое детей (в 2014 году — четверо), ещё пятеро получили различные травмы (в 2014 году — 22). Оба смертельных случая зафиксированы на территории Московского района Чебоксар.

«Анализ показал, что дети в возрасте от 1 года до 5 лет самостоятельно забирались на подоконники, пользуясь стоящими рядом различными предметами мебели (стулья, кресло, подставки, игрушки), и, опираясь на противомоскитные сетки и иные подобные приспособления, выпадали из окон. Данные происшествия обусловлены отсутствием контроля за детьми со стороны взрослых; небрежностью родных и близких, оставивших открытыми окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, давшей возможность доступа детей к окнам; отсутствием на окнах специальных блокирующих устройств; наличием на окнах противомоскитных приспособлений, создающих иллюзию закрытого окна», — говорят в региональном СУСК.

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