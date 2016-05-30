Москва, 30 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ определён порядок размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов, сообщается на сайте правительства РФ.

Jacob Edward Размещение средств

Установлено, в частности, что размещение временно свободных денежных средств фонда капитального ремонта не должно приводить к возникновению дефицита средств, необходимых для расчёта за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту в доме, и риску привлечения регионального оператора к имущественной ответственности.

Временно свободные средства фонда капитального ремонта размещаются на условиях договора банковского вклада (депозита) на срок не более 6 месяцев в кредитных организациях, отобранных по результатам конкурса. Согласно документу, это могут быть только российские кредитные организации с капиталом не менее 20 миллиардов рублей.

Информацию о заключении договора банковского счёта региональный оператор должен разместить на своём официальном сайте, а также в государственной информационной системе ЖКХ.