Степанакерт, 30 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Заявление главы пресс-службы МИД Азербайджана о якобы использовании в военных целях памятников исламской архитектуры, расположенных на территории Нагорно-Карабахской Республики, не соответствует действительности и является очередным голословным обвинением в череде фальсификаций и подлогов, к которым постоянно прибегает азербайджанская сторона, говорится в комментарии пресс-службы МИД Карабаха по поводу недавнего заявления внешнеполитического ведомства Азербайджана, в котором Степанакерт обвиняют в использовании материально-культурных памятников в военных целях.

Photolure Частично восстановленная шиитская мечеть в Шуши

Ранее в МИД в Азербайджана, комментируя сообщение «о превращении Джума мечети в городе Агдам в штаб-квартиру ВС Армении» заявили, что «согласно 4 пункту, 1 и 2 дополнительным протоколам Гаагской конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта» от 1954 года и другим международным документам, использование материально-культурных памятников в военных целях в условиях конфликта запрещено».

Таким образом в Баку отреагировали на репортаж из Карабаха корреспондента белорусского сайта naviny.by. «По сути, единственным более-менее уцелевшим зданием является мечеть. В мирное время туристы забирались на минарет, чтобы сделать снимки города-призрака (речь об Агдаме — ИА REGNUM ). Сейчас к мечети просто так не подъедешь. В ней организован штаб», — говориться в статье белорусского издания. При этом, репортаж проиллюстрирован множеством фотографий, среди которых агдамской мечети нет.

В МИД Карабаха также подчеркивают, что Азербайджан, имеющий богатый опыт использования религиозных памятников в военных целях, о чем свидетельствует превращение в 1992 году храма Казанчецоц в Шуши в военный склад, вновь пытается приписать собственное поведение карабахской стороне.

«Существуют многочисленные неопровержимые доказательства систематического и целенаправленного разрушения азербайджанскими властями объектов армянского культурного наследия по всей территории Азербайджана, а также в оккупированном Шаумянском районе НКР.

Наиболее вопиющим актом вандализма является уничтожение кладбища средневековых армянских хачкаров около города Джуга (Джульфа) в Нахиджеване и создание на его месте военного полигона в 2005 году. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, азербайджанская сторона, пытаясь избежать ответственности, до сих пор не позволяет международным экспертам посетить местность, где находилось кладбище хачкаров.

Если власти Азербайджана действительно заинтересованы в осуществлении миссии по изучению состояния исторических и культурных памятников, а не преследуют исключительно политические или пропагандистские цели, то мы вправе ожидать, что работа миссии начнется с посещения оккупированного Шаумянского района НКР и Нахиджевана.

В то же время считаем необходимым отметить, что все расположенные на территории НКР памятники архитектуры, независимо от их происхождения, включены в Государственный реестр недвижимых памятников истории и культуры НКР и находятся под защитой государства.

НКР была и остается открытой к международному сотрудничеству в вопросе защиты и сохранения культурного и исторического наследия и ожидает подобной же открытости от Азербайджана», — сказано в заявлении МИД Карабаха.

Ещё в 2010 году начальник управления по туризму при правительстве Нагорного Карабаха Сергея Шахвердяна заявлял, что за последние несколько лет в рамках усилий правительства по сохранению исламского наследия были отремонтированы пять азербайджанских мечетей и других религиозных объектов, расположенных в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Шахвердян тогда сообщил, что с 2008 года на эти цели правительство Карабаха потратило 30 миллионов драмов (около 83 тысяч долларов), финансирование реставрационных работ планируется продолжить и в следующем году.