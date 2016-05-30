Красногорск, 30 мая, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В 2017 году в Подмосковье начнется подготовка к переизданию Красной книги Московской области, в которое войдут данные многолетнего мониторинга флоры и фауны региона. Вести книгу предстоит природоохранному фонду «Верховье», который стал победителем конкурса Минэкологии области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного министерства.

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Специалистам фонда предстоит изучить состояние представителей флоры и фауны, населяющих территорию области, и создать перечень, нуждающихся в адресной стратегии сохранения. Исследования начнутся в ближайшее время.

«На сегодняшний день в Красной книге Московской области представлены 737 объектов флоры и фауны. Это редкие виды и популяции, многие из них находятся на грани исчезновения. Тем важнее точно установить места их обитания, чтобы предотвратить техногенное воздействие на эти территории», — пояснил глава Минэкологии Подмосковья Александр Коган.

В 2017 году в области начнется подготовка к очередному изданию Красной книги, в которой будут содержаться данные о редких и уязвимых представителях флоры и фауны Подмосковья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате проведенного ранее мониторинга, удалось установить гнездование черного аиста, которого в последний раз видели в Подмосковье почти 100 лет назад.