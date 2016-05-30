Красногорск, 30 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Подмосковье под колесами поезда погиб 17-летний подросток, который пытался спасти выбежавшую на железнодорожные пути собаку. Об этом сообщили «Агентству Москва» в УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

pikabu.ru Собака на рельсах

Трагедия произошла в понедельник, 30 мая, неподалеку от железнодорожной станции «Луговая».

«По предварительным данным, собака неожиданно рванула в сторону приближающегося поезда, — сообщили в ведомстве. — Подросток побежал следом и попал под электричку, следовавшую по направлению «Дубна-Москва». Молодой человек и собака погибли».

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.