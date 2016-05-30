Ярославль, 30 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Ярославцы привезли с Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пять золотых медалей и две бронзовые медали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

фото сайта yastrebov.ru

IV Национальный чемпионат WorldSkills Russia проходил по 99 компетенциям. За право представлять свой регион на чемпионате сражались 849 конкурсантов — победителей 7 полуфиналов всех федеральных округов России. За работой конкурсантов следили 1043 эксперта, более 100 национальных экспертов.

Ярославские специалисты завоевали лидерство в компетенциях: флористика, сварочные технологии, лабораторный химический анализ, ландшафтный дизайн. Бронзовые награды вручены за эксплуатацию сельскохозяйственных машин и обработку листового металла.

Также две ярославны заняли второе место в презентационной компетенции «Туризм», а двое школьников — третье место в чемпионате JuniorSkills в компетенции «мобильная робототехника».

«В компетенции «Сварочные технологии» мы стали лучшими второй раз. Это подтверждает, что в Ярославской области складывается система подготовки по такой специальности. Вообще, мы завоевали медали во всех компетенциях, в которых выступали», — подвел итог губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

Победители национального чемпионата будут представлять Россию в составе сборной на чемпионате Европы, который состоится в Швеции в декабре 2016 года.