Новосибирск, 30 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Руководители общественного движения «Народный собор» в Новосибирске и Санкт-Петербурге Анатолий Артюх и Юрий Задоя сегодня, 30 мая, обратились с открытым письмом к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой запретить группе «Ленинград» исполнять на запланированном 3 июня концерте песню «В Питере — пить».

2photo.ru Антиалкогольный плакат. СССР

В связи с тем, что группа перешла все рамки приличия, выпустив клип с названием «В Питере — пить», просим принять меры для недопущения исполнения этой песни на концерте в Новосибирске, сказано в обращении.

Активисты отмечают, что клип содержит пропаганду алкоголизма, наркомании, хулиганства и насилия в отношении представителей власти, нецензурную брань, в нем высмеиваются представители полиции и формируется негативное отношение к правоохранительным органам.

«Мы считаем, что клип и сама песня с названием «В Питере — пить» позорят город Санкт-Петербург и страну, поэтому эта оскорбительная и провокационная песенка не должна звучать на открытых площадках нашей страны, в том числе и в Новосибирске 3 июня», — говорится в письме.

Задоя и Артюх подчеркивают, что в настоящее время обращение по поводу содержания видеоклипа на предмет нарушения российского законодательства рассматривает прокуратура. Локтю же они напоминают, что согласно постановлению губернатора Новосибирской области, для согласования и получения разрешения на проведение мероприятий в Ледовом дворце спорта «Сибирь», где запланирован концерт «Ленинграда», организаторы мероприятия должны согласовать его проведение с мэрией и УВД Новосибирска. К тому же, учредителем ЛДС «Сибирь» является правительство области. Этим они и предлагают воспользоваться и не допустить «антиобщественных проявлений: пропаганды насилия, вредных привычек и нецензурной брани на концерте».

«Просим Вас направить представителей мэрии для контроля исполнения указанных требований участниками шоу-группы «Ленинград», — отмечают авторы письма, а в заключении подчеркивают, что выступление группы принципиально противоречит утвержденным Указам президента РФ — «Основам государственной культурной политики» и «Стратегии национальной безопасности России».

Официального ответа и комментария городских властей пока не последовало. Однако, как отметил ИА REGNUM Юрий Задоя, «первое, что сделала мэрия в ответ на просьбу — опубликовала матерный клип на своем сайте».

Напомним, Юрий Задоя известен в Новосибирской области и за ее пределами как активный противник аморальных, по его мнению, культурных явлений. Он инициировал акции протеста против постановки оперы «Тангейзер» в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.

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А также выступал против концерта Мэрилина Мэнсона, выставки Марата Гельмана «Родина» и некоторых других явлений культуры в Новосибирске, в том числе он требовал запретить проведение Монстрации в городе в 2016 году.

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