Грозный, 30 мая, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Выпускники из семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа сегодня, 30 мая, сдали ЕГЭ по русскому языку. Общее количество сдававших экзамен составило около 57 тысяч человек. Для его проведения было оборудовано 270 пунктов приема экзамена.

ИА REGNUM Бланки ЕГЭ

Число участников ЕГЭ в Дагестане составило 17 976 человек. В республике организовано 87 пунктов проведения экзаменов, из них 10 — в Махачкале. Еще два таких пункта организованы на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья — в городах Каспийске и Кизляре. Впервые в регионе на базе одного из пунктов, оборудованного в Дагестанском государственном техническом университете, была применена новая процедура распечатки аттестационных бланков, их сканирования после экзамена и отправки в Федеральный центр тестирования.

В Ставропольском крае в 2016 году единый государственный экзамен сдавали около 13 тысяч человек. Из общего числа сдающих экзамен более 11,5 тысячи — выпускники текущего года. В крае организована работа 137 пунктов проведения ЕГЭ и государственного выпускного экзамена, который сдают дети с ограниченными возможностями здоровья.

В Чечне сдавали экзамен 11 713 выпускников текущего года и прошлых лет. Для «ЕГЭ-туристов» отвели специальный пункт приема экзаменов. Они будут сдавать ЕГЭ на базе гимназии №7 — в пункте №508. Всего в республике организованы 64 пункта сдачи ЕГЭ. Наблюдают за ходом итоговой аттестации в регионе 130 федеральных наблюдателей.

В Северной Осетии, с учетом выпускников прошлых лет, зарегистрировались для сдачи экзамена 4833 человека, в том числе 4283 выпускника текущего года. Экзамен проходил в 31 пункте, во всех 484 аудиториях установлены камеры видеонаблюдения.

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«ЕГЭ-туристы» в Чечне будут сдавать экзамен отдельно от всех

В Кабардино-Балкарии на ЕГЭ в текущем году зарегистрировано более 4,7 тыс. человек. Из них 4,3 тысячи — выпускники 2016 года, 453 — выпускники прошлых лет. В регионе открыты 26 пунктов проведения экзамена, в каждой из 309 аудиторий установлено оборудование для видеонаблюдения.

В Ингушетии экзамен по русскому языку сегодня сдали 2955 выпускников. Было задействовано 19 пунктов проведения экзамена — 17 основных и два на дому. В каждом велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Контролировали ход испытаний федеральные инспекторы, общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Меньше всего учеников сегодня было на пунктах сдачи ЕГЭ в Карачаево-Черкесии. Экзамен по русскому языку сдавали 1757 школьников, из которых 1731 сдавали его в форме ЕГЭ, еще 26 выпускников с ограниченными возможностями здоровья — в форме государственного выпускного экзамена. Всего в республике были открыты 16 пунктов сдачи ЕГЭ: 14 — в образовательных организациях, один — на дому, один — в СИЗО.

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