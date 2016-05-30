Хельсинки, 30 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии, лидер Партии Центра Юха Сипиля считает, что подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе невозможно без народного голосования. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как рассказал Сипиля, партия Центр придерживается одного мнения с президентом Саули Ниинистё о необходимости проведения народного голосования по данному вопросу. Центристы приняли это решение на партийном собрании.

Сейчас правительство Финляндии официально считает, что стране не стоит менять свою политику безопасности. Однако если точка зрения правительства в данном вопросе изменится, то нужно устроить референдум, уточняет премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Финляндии Саули Ниинистё неоднократно заявлял о необходимости провести референдум по вопросу вступления в НАТО.

Напомним, лидеры Коалиционной партии считают, что референдум необязателен. Правление партии заявило, что Финляндии следует подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в ближайшие годы. Представители оппозиционных партий — Зеленых, Союза левых сил и СДП — требуют народного голосования по данному вопросу.

Ранее министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил о том, что наилучшим вариантом для страны стало бы совместное со Швецией вступление в НАТО.

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