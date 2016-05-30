Вильнюс, 30 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Литовские самоуправления не решают проблемы рабочих мест, занятости и эмиграции, не хватает согласия с бизнесом, а само управление самоуправлениями должно быть эффективнее, считает министр внутренних дел Томас Жилинскас на встрече с представителями Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ), сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 мая, в МВД Литвы.

Игналинская АЭС. Литва, СССР

«Ситуация в регионах, установление приоритетов использования средств и их распределения — не удовлетворительны. Конечно, скверы, парки, школы, садики ремонтировать нужно, но не все внимание должно быть сосредоточено на этом. За оставшийся период мы насколько это возможно будем стараться направить инвестиции ЕС в создание благоприятной для бизнеса среды в регионах», — сказал Жилинскас.

По словам президента ЛКБ Валдаса Суткуса, улучшение бизнес-среды в регионах важно, так как во многих городах и селах ситуация на самом деле плохая. Деньги должны выделяться на создание рабочих места, а не на строительство новых фонтанов. В предыдущем периоде финансирования, возможно, и пора было обновить центральные площади, но сейчас нужно останавливать эмиграцию, создавая условия для создания рабочих мест.

Ситуация улучшилась бы, если бы была утверждена инициатива ЛКБ — в советы по развитию самоуправлений, действующих в самоуправлениях, принять и представителей бизнеса. Пока что бизнес в эти советы, которые решают, куда направлять инвестиции, не впускается. Но именно предприятия платят налоги, на которые финансируются государственные, а среди них — и региональные проекты.

«Регионам необходимо привлечь новые инвестиции, создавая благоприятные условия для предприятий развивать бизнес. Кто лучше, чем сами предприниматели могут посоветовать самоуправлению при принятии этих решений? Для бизнеса важны не только красивые центры городов, но и желание самоуправлений развивать необходимые для бизнеса инфраструктурные объекты, такие как автостоянки, подъездные дороги, снабжение предприятий энергией, вопросы строительства», — считают предприниматели.

По словам министра, изменения нужны и в управлении самими самоуправлениями: «Местная власть в некоторых местах еще советских времен. На самом ли деле наши самоуправления генерируют экономику, на самом ли деле они такие, какими мы хотим их видеть? Возможно, мы могли бы использовать модель поляков? В июне я встречусь с министром внутренних дел Польши и обсужу их хороший опыт».

Ситуацию в области кибернетической безопасности в Литве Жилинскас охарактеризовал, как критическую, которую необходимо исправлять. «Иностранные партнеры говорят, что в Литве самые большие проблемы — такого хаоса и беспорядка быть не может. Согласно закону о кибернетической безопасности, функции распределены между тремя министерствами — обороны, транспорта и внутренних дел. Неясно, кто формирует политику в этой области. Поэтому мы должны говорить об одном единственном центре кибернетической безопасности и все ресурсы сосредоточить там. Американцы уже открыто говорят, что у вас ужасная ситуация, и это продолжаться не может», — сказал министр.