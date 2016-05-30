Киев, 30 мая, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр этой страны Владимир Гройсман подписали с Международным валютным фондом (МВФ) секретный документ. Согласно бумаге, Украина должна отменить мораторий на продажу земли, а также поднять тарифы на электроэнергию и газ, пишет украинская газета «Вести».

European People's Party Юлия Тимошенко

Тимошенко пояснила, что, согласно этому документу, на Украине будет отменён льготный выход на пенсию для медработников и педагогов. Численность этой категории будет сокращена, утверждает глава фракции.

«Этот документ тайный. Правительство вместе с президентом подписали данное обязательство за спиной парламента и народа Украины», — сообщила Тимошенко.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 26 мая Гройсман заявил, что правительство Украины будет принимать все необходимые решения для улучшения ситуации в стране, но при этом «будет честным с гражданами, избегая популизма».