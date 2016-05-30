Ярославль, 30 мая, 2016, 15:53 — ИА Регнум. И.о. мэра Ярославля Алексей Малютин сообщил горожанам, что участок Павловской рощи, где планируется жилое строительство, будет переведен в жилую рекреационную зону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

фото сайта city-yaroslavl.ru Павловская роща

Таким образом, как утверждают городские власти, единственный в Дзержинском районе парк будет спасен от застройки многоквартирными домами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории рощи, являющейся памятником природы регионального значения, находится участок, принадлежащий частной организации — ООО «Золотое Кольцо». Собственник, судя по всему, намерен застроить его. В настоящее время обсуждается проект экологической экспертизы застройки участка, и представитель проектной организации со стороны застройщика Павел Гребенщиков уверяет, что пока проекты строительства не готовятся. Но при этом рассказывает, как благоустроится парк, когда в нем появятся дома повышенной комфортности.

Между тем, согласно Генеральному плану города, участок с 2009 года определен как зона жилой индивидуальной застройки. Мэрия же намерена перевести его в жилую рекреационную зону — чтобы, по словам Алексея Малютина, предотвратить строительство в парке.

«До развития основных событий вокруг Павловского парка мэрия города, опасаясь нецелевого использования и нежелательной застройки, выступила на заседании муниципалитета с предложением внести изменения в правила землепользования и перенести данный участок из зоны застройки малоэтажными домами в жилую рекреационную зону. После проведения публичных слушаний, муниципалитет уже примет окончательное решение. Наша позиция остается неизменной и сходится с позицией градозащитников и жителей: власти города заинтересованы в сохранении Павловского парка», — отметил Алексей Малютин.

Бывший главный архитектор города Ярославля Аркадий Бобович при этом отмечает некоторую абсурдность формулировки, предложенной мэрией, и настаивает, что Павловский парк как памятник природы является особо охраняемой природной территорией, где категорически запрещено какое-либо строительство.

«Согласно Градостроительному кодексу, на особо охраняемые территории не распространяется действие Генплана и других нормативных актов и законов. Их существование регламентируется лишь одним законодательным актом — «Законом об особо охраняемых территориях». Соответственно, в какой бы зоне он ни был расположен — строительство там запрещено. Между тем, название «жилая рекреационная зона» парадоксально само по себе. Если она жилая — там можно строить, если рекреационная — только отдыхать. Чтобы одновременно и то, и другое — такого быть не может», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Аркадий Бобович.

Алексей Малютин, в свою очередь, утверждает, что зона «ж» была придумана специально для того, чтобы «защищать зеленые уголки» города без лишних бюрократических проволочек.

«Почему мы придумали жилую рекреационную зону? Если мы внутри квартала хотим защитить зеленый уголок, раньше, когда не было зоны «ж», мы должны были внести изменения в Генплан и Правила землепользования. Это же позволяет ускорить процедуру», — рассказал Алексей Малютин в ходе выездного совещания по проблеме застройки Павловской рощи, прошедшего 27 мая.

Отстаивая целостность Павловской рощи, градозащитники подчеркивают, что часть памятника природы попала в частные руки незаконно. В ходе выездного совещания, по словам градозащитницы Ольги Мазановой, общественность, по сути, упрекнула собственника в скупке краденого. Представители застройщика же уверяли, что когда участок продавался, юридически границы парка не были определены, а «Золотое Кольцо» и вовсе приобрело участок уже в рамках «чистой» сделки. Впрочем, заслужить доверие общественников им не удалось.

«На публичных слушаниях представители застройщика говорили, что они изымают участок площадью 1,27 га, а оказалось, что у них площадь больше — около 4 га. Уже сегодня мы видим рядом с парком огромную 17-ти этажку, изначально высота которой предполагалась в 4−5 этажей. А потом этажность изменили. В результате дом видно из Толги: пейзаж красивый, Волга, берег — и вот этот «зуб» портит всю панораму», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM известная ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

Очевидно, что в вопросе защиты парка от застройки надеяться градозащитники и горожане могут только на позицию мэрии. Алексей Малютин подчеркивает, что мэрия намерена отстоять парк, однако в рамках выездного совещания он отметил, что березок на участке «Золотого Кольца» в общем-то и нет и что он тоже сделает свой вывод.

«Но пока еще предложенные нами изменения в Правила землепользования и застройки не приняты. Мы сюда приехали, посмотрели — я подумаю и лично для себя выводы сделаю. Каждый для себя сформировал уже — мне осталось», — резюмировал Алексей Малютин.