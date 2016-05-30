Сеул, 30 мая, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Южной Кореи зарегистрировали признаки возможной подготовки к запуску баллистической ракеты Северной Кореей, заявили в Минобороны страны 30 мая. Об этом сообщает Reuters.

loveopium.ru Ракета средней дальности «Мусудан»

В оборонном ведомстве, тем не менее, не стали комментироваться, о каком типе ракет идет речь.

В свою очередь, южнокорейское информационное агентство Ренхап отметило, что Пхеньян готовится запустить ракету средней дальности «Мусудан», запуски которой в апреле трижды приводили к провалу.

Как сообщало ИА REGNUM, возможное приготовление к запуску ракеты Пхеньяном стало причиной того, что вооруженные силы Японии привели свои войска в боевую готовность.