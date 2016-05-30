Чебоксары, 30 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. «Небоскрёбное» строительство в Чебоксарах получило продолжение на встрече главы Чувашии Михаила Игнатьева со строителями. Руководитель региона фактически открестился от своей ответственности за появление многоэтажного бетонного остова на набережной, переведя «стрелки» сначала на архитекторов, которые «не должны быть такими недальновидными», затем — в целом на городскую мэрию. И признал, что «поколение до нас строило красивый город», а «через 10 лет, если будем так строить, одни «сити» появятся», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Данные Минстроя о застройщиках

Перед началом обсуждения были приведены общие цифры и состояние строительной отрасли республики, доля которого в структуре ВРП составляет 10%. «По квадратному метру есть определенное как бы сказать падение, но в тоже объёмы жилищного строительства выросли», — заявил во вступительном слове Михаил Игнатьев. По его словам, в регионе «за последние годы» из сельхозземель переведено 2 тыс. га, на которых можно построить «минимум 7 млн кв. метров жилья». По оценкам региональной властей, этого хватит «минимум на 10 лет», но «земли ещё будем переводить».

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На фоне экономического кризиса строительные материалы дорожают, а потребительский спрос на жильё падает. Надежду на рост экономики даёт промышленность. «Независимо от того, что тракторный завод «лежит» — так скажем в кавычках, индекс промышленного производства с плюсом идёт», — ободрял строителей Михаил Игнатьев, не став уточнять, что в 2015 году промышленность в Чувашии упала на 5%.

Статистику дополнил глава Минстроя Олег Марков. По его словам, в настоящее время в республике строятся 172 многоквартирных дома общей площадью 1,2 млн кв. жилья, из них 70% — с привлечением средств дольщиков. Долевое строительство осуществляют 69 застройщиков, которые возводят 117 объектов — с начала их строительства заключено 8,4 тыс. договоров долевого участия.

«В связи со снижением покупательского спроса, отмечается замедление темпов строительства 36 многоквартирных жилых домов, из которых по 16 объектам (2,3 тыс. договоров долевого участия) в Чебоксарах и Новочебоксарске первоначально запланированные сроки их ввода истекли и они перенесены на более поздние сроки», — сообщил министр строительства. Таким образом, на этих объектах есть риски появления обманутых дольщиков.

Продолжая тему дольщиков, министр Олег Марков высказал критику в отношении саморегулируемой организации «Строители Чувашии», где при наличии компенсационного фонда «случаев исполнения обязательств за своих членов не наблюдается». Руководитель СРО Александр Андреев проигнорировал реплику министра и ударился в описание банковских операций с компенсационным фондом, который на начало 2016 года достиг 161,5 млн рублей, и средства лежат на депозитах в банках. Также он с удовольствием рассказывал о неких контрольных мероприятиях, не вдаваясь в детали, и об аттестации. Напомним, СРО создано в 2009 году, его членами являются 166 компаний. Вступительный взнос составляет 50 тыс. рублей.

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Кульминацией обсуждения стали небоскрёбы, которые возводятся в Чебоксарах. «Поколение до нас строило красивый город. Мы сейчас в центре на набережной начали поднимать 20−25-этажный, мне уже называют 30-этажный дом (жилой комплекс «Альбатрос», ИА REGNUM). На 9 мая ветераны высказывали возмущение, почему мы Волгу закрыли», — вернулся к резонансной теме Михаил Игнатьев, на этот раз обратившись к архитекторам.

«Архитекторы не должны быть такими недальновидными. Тогда мы, молодое поколение, попадём в историю города и Чувашии не золотой страницей, а чёрной. Понимаю интересы бизнеса, но мы должны регулировать баланс интересов. Поэтому архитекторы должны по другому посмотреть на свою работу — понятно, они зарабатывают на этом, кто-то частные организации создает», — пространно говорил Михаил Игнатьев, обратившись к министру строительства Олегу Маркову и главе администрации Чебоксар Алексею Ладыкову с просьбой «не пропускать такие проекты».

«Все эти проекты проходили необходимые публичные процедуры градостроительного совета. Так, один из вопросов, которые обозначил Михаил Васильевич, — строительство многоэтажного комплекса «Альбатрос». Но здесь часть процессов была начата в прошлые годы. Второй вопрос, который также вызовет резонанс в ближайшее время — это строительство жилого дома по улице К. Маркса строительной компанией «Содружество» — структурным подразделением «Дорисса». Высота будет в 24−25 этажей, проект одобрен градостроительными советами. Сегодня мы работаем с компанией на понижение этажности, но общий язык пока не нашли», — пояснил Алексей Ладыков, отметив, что мэрия ранее подавала в суд на других застройщиков при схожих обстоятельствах, но суд мэрию не поддержал.

«Олег Иванович, вот он говорит, что на совете всё рассматриваем. Пальцем на вас показал. Либо вы повязаны соответственно, или ещё что-то», — заметил Михаил Игнатьев, бросив взгляд в сторону главы Минстроя. И категорически пресёк попытки министра дать какие-либо пояснения.

Михаил Игнатьев также подчеркнул, что «до суда вообще не надо доводить» — «всё надо учитывать при разработке генплана, плана застройки». «Так нужно влиять на эти процессы. Давайте будем все руки опускать и построим 100-этажные дома, — пытался язвить глава Чувашии. — Городу что останется? Через 10 лет, если будем так строить, одни «сити» появятся».

«Вы как градоначальник говорите о других вещах. Вы выдаете разрешение на строительство, у главы республики нет таких полномочий», — открестился от ответственности глава Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в мае, накануне президентского Госсовета по градостроительной политике, разразился «небоскрёбный» скандал. Глава республики Михаил Игнатьев неожиданно «обнаружил» в центре Чебоксар строящуюся высотку, искалечившую и изуродовавшую набережную столицы. Впрочем, поводом для скандала послужил даже не сам небоскрёбр, который как бревно в глазу горожан уже давно, а небрежно сказанное слово избранного в октябре 2015 года Михаила Игнатьева в адрес «предыдущего руководства». Он напомнил предысторию строительства, начатого ещё в середине 2000-х.

Экс-президент Чувашии, ныне первый вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров не заставил себя долго ждать. Всплыв из информационного небытия через год после театрального примирения с Михаилом Игнатьевым, он нанёс ответный удар: прошёлся по архитектурному облику Чебоксар, оценивая ряд проектов как «малопонятное нечто», «безликие сооружения», «неприглядная личина». И снова замаячил конфликт элит и бесперспективность взаимовыгодных отношений высших должностных лиц. Пока выгоду получает только строительная компания, слоганом которого является «Ценное место за бесценок».

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По данным администрации, в Чебоксарах в настоящее время идёт комплексное освоение 15 территорий, общая проектная мощность которых превышает 4 кв. метров жилья. В плане на 2016 год — строительство 300 тыс. кв. метров жилья.

Попутно под раздачу попал и глава Минтранса Владимир Доброхотов. Михаил Игнатьев привёл «вопиющий факт» при распределении средств Дорожного фонда Чувашии. «В Марпосадском районе запроектировали дорогу в деревню Кушниково длиной 4 км за 100 млн рублей. Что это за дорога появляется, сколько там полос? 1 км стоит 25 млн рублей! Это же надо голову иметь! Ни одна страна в мире в сельской местности такие дороги не строит — вот какие мы «богатые» становимся в кавычках, позволяя проектантам проектировать такие дороги!», — был поражён глава Чувашии.