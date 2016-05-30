Москва, 30 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что на развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2016—2020 годах будет выделено 1,67 трлн рублей. Соответствующий проект подписан главой правительства РФ.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

По его словам, в настоящее время ведется перевооружение армии, Вооруженных сил и Военно-морского флота. Кроме того, Россия должна удержать ведущие позиции в мире по торговле вооружением.

«Среди задач программы обозначено продвижение российской продукции военного назначения на мировые рынки вооружений», — сказал Медведев. Также он обозначил задачами программы рост промышленного производства и развитие кадрового и интеллектуального потенциала в сфере Оборонно-промышленного комплекса.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин доложил, что программа развития ОПК также содержит подпрограммы по импортозамещению, программу научных исследований, программу газотурбостроения и программу развития стратегических композитных материалов.