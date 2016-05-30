Москва, 30 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова прибыла с визитом военная делегация из Китайской Народной Республики (КНР), сообщили в Минобороны РФ.

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Военная делегация КНР ознакомится с ходом учебного процесса в РВВДКУ. Китайские офицеры побывают на занятиях по тактико-специальной, воздушно-десантной, огневой, водолазной подготовке. Также гости из Китая посетят учебный центр «Сельцы».

Одним из важных пунктов визита станет встреча с командно-преподавательским составом училища, на которой состоится обмен мнениями по дальнейшим перспективам сотрудничества в области подготовки военнослужащих двух стран.

Визит военной делегации КНР продлиться до 2 июня.

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