Москва, 30 мая, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Турция по-прежнему не предпринимает никаких шагов в направлении урегулирования взаимоотношений с Россией. Об этом 30 мая журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Все на том же месте

«Там много звучало различных соображений, в том числе, и надо это признать, от турецкой стороны, о необходимости восстановления отношений. И наш руководитель об этом упомянул и в ходе последних контактов с журналистами. Но каких-то шагов, которые позволили бы приступить к нормализации отношений, турецкая сторона пока еще не предприняла», — сказал Ушаков.

По его слова, данный вопрос «подвисает в воздухе»: «И наши отношения находятся на той точке, на которой они находятся».

Он признал наличие попыток на урегулирование со стороны официальной Анкары:"Хотя президент тоже об этом упомянул, различного рода заходы неформальные турецкой стороной делаются. Но не хватает главного, без чего просто наше государство не может вступить на путь нормализации отношений, тем более их продвижения».

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что официальная Анкара планирует создать рабочую группу для нормализации турецко-российских взаимоотношений, переживающих свой кризис после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский военный самолёт в небе над Сирией.