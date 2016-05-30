Ростов-на-Дону, 30 мая, 2016, 15:46 — ИА Регнум. «Курбан Бекиевич, останься» — так называется петиция, которую создали неравнодушные к дальнейшей судьбе футбольного клуба «Ростов» болельщики. За сутки письменное обращение губернатору Ростовской области Василию Голубеву набрало около 1 тыс. подписей, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

fc-rostov.ru Курбан Бердыев

«Курбан Бердыев не хочет больше ждать, когда «Ростов» решит вопрос с финансированием на следующий сезон», — пишет автор петиции Антон Павелко. Он приводит слова губернатора Василия Голубева, который говорил, что у «Ростова» есть будущее, и «мы сделаем всё, чтобы это будущее состоялось». «Где это будущее, Василий Юрьевич?» — задается вопросом автор письменного обращения и считает, что без Бердыева у «Ростова» будущего нет.

Напомним, что до сих пор неизвестно, продлит ли Курбан Бердыев контракт с ФК «Ростов». Рулевой команды, благодаря которому жёлто-синие завершили сезон с серебряными медалями чемпионата России, планировал объявить о своём решении 27 мая. Но, несмотря на то, что срок истёк, никаких объявлений о своём вердикте, наставник не сделал.

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Между тем, в различных СМИ муссируется предполагаемое решение Бердыева. Активно выдвигается возможность отрицательного ответа. Это связано с всплывшими финансовыми проблемами, которые, как оказалось, никуда не исчезли. Руководство донской команды не может предоставить Курбану Бердыеву финансовые гарантии на будущий сезон. Тем временем, рулевого «Ростова» пытается переманить к себе столичный «Спартак». В некоторых интернет-изданиях появилась информация о том, что Бердыева предпочитает также «Локомотив».

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