Москва, 30 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Основа бюджетного федерализма в России создана, однако она не смогла привести к качественному и самостоятельному исполнению регионами своих обязательств. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 мая заявила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в Совфеде.

pikabu.ru Счеты

«Мы создали основу бюджетного федерализма. Система, которая строится на основе таких принципов, должна приводить к качественному и самостоятельному исполнению публично-правовыми образованиями своих полномочий. Однако у нас пока это не получается», — заявила Голикова.

Причиной сложившегося положения служит «неурегулированность принятия решений на федеральном уровне», в том числе и решений, касающихся создания механизмов и институтов, призванных повышать инвестиционный потенциал региона, указала председатель Счетной палаты:

«Наряду со сложившейся системой полномочий… на федеральном уровне принимаются механизмы и устанавливаются институты, которые вроде бы призваны повысить инвестиционную привлекательность регионов — особые экономические зоны, территории опережающего развития, технопарки и так далее. Какие-то регионы их успешно реализуют, какие-то нет. Но целостной оценки эффективности этих институтов нет», — подчеркнула она.

Более того, эти институты никак не соотносятся федеральными властями с уже существующими расходными обязательствами регионов, отметила Голикова: «Это привнесенные полномочия, под которые субъекты вынуждены искать дополнительные финансовые ресурсы».

Такая ситуация привела к устойчивому росту числа субъектов с дефицитным бюджетом, указала председатель Счетной палаты: «В 2016 году количество субъектов, консолидированные бюджеты которых исполнены с дефицитом, составило 76, число «профицитных» регионов составило всего лишь 9. В 2011 году было 57 «дефицитных» регионов и 26 «профицитных».

«При этом происходит максимальная концентрация профицита в известных регионах — Москва, Московская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область», — продолжила она.

Устойчивая тенденция исполнения региональных бюджетов с дефицитом на протяжении ряда лет привела к существенному росту региональных долгов, добавила Голикова. «С 1 января 2011 по 1 мая 2016 годы госдолг субъектов РФ увеличился с 1,2 трлн рублей до 2,3 трлн рублей. Общий дефицит бюджетов субъектов РФ за этот же период возрос с 34,9 млрд рублей до 171,6 млрд рублей — в 4,9 раз», — подчеркнула она.