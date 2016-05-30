Тула, 30 мая, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Презентация проекта «Лето в парках» состоялась в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова Тулы 30 мая — в рамках Дня муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Alexxx1979 Парк. Тула

Презентации предшествовало в правительстве региона обсуждение ряда вопросов, связанных с ремонтом дорог и общеобразовательных учреждений, а также рейтинга управляющих компаний. Исполняющий обязанности главы региона Алексей Дюмин напомнил, что рейтинг управляющих компаний подготовлен в связи с большим количеством жалоб населения на их работу. Информация размещена в открытом доступе на сайте ГЖИ Тульской области.

Алексей Дюмин поручил главам муниципальных образований организовать работу с управляющими компаниями по вопросам погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и повышению платёжной дисциплины, а также обеспечить своевременное исполнение предписаний ГЖИ и взять это под личный контроль. «Необходимо организовать эту работу таким образом, чтобы жалобы и вопросы жителей решались на уровне управляющих компаний. Чтобы не вынуждать людей жаловаться в ГЖИ, в администрацию муниципального образования и правительство Тульской области», — подчеркнул врио губернатора.

Глава региона также рекомендовал обратить особое внимание на МУПы: в рейтинге они не должны находиться в «красной» зоне, а напротив, должны быть образцом работы в сфере ЖКХ.

Что касается ремонта дорог, то, напомнил врио губернатора, в этом году из областного бюджета выделена большая сумма — миллиард рублей. «Все работы необходимо выполнить в этом году. Прошу взять под личный контроль каждый объект», — сказал он.

Как отметил глава региона, особое внимание при этом необходимо уделить подготовке школ к новому учебному году, а также проведению летней оздоровительной кампании. «Необходимо обеспечить выполнение всех ремонтных работ до процедуры приёмки школ. Важно обеспечить подготовку всех образовательных учреждений к отопительному сезону», — продолжил временно исполняющий обязанности губернатора.

Алексей Дюмин поручил главам муниципальных образований держать на личном контроле безопасность пребывания детей в летних лагерях, как в плане питания, так и в плане безопасности.

Проект «Лето в парках», включающий в себя несколько культурно-досуговых направлений, подготовлен в рамках разработки программы социально-экономического развития Тульской области до 2021 года. Об особенностях проекта на презентации рассказал директор государственного учреждения Тульской области «Тульские парки» Андрей Журавлев.

В рамках направления «Книги в парках» туляки и жители области смогут встретиться с известными писателями, принять участие в литературных квестах, поэтических вечерах. «Спорт в парках» предполагает проведение массовых забегов, организация совместной подготовки к Тульскому марафону, занятия спортом с участием ведущих тренеров фитнес-центров Тулы, велодвижение.

Направления «Музыка в парках» и «Искусство в парках» включают в себя концерты духового оркестра, оркестра народных инструментов, вечера классической и джазовой музыки, ярмарки тульских мастеров, мастер-классы по народным ремеслам, выставки, интерактивные программы музеев муниципальных образований.

Алексей Дюмин посетил презентационные площадки. В частности, обсуждая развитие и популяризацию велосипедного движения, глава региона отметил необходимость увеличения количества велодорожек в областном центе.

Первый заместитель главы администрации Тулы Валерий Шерин доложил, что первый проект уже реализован, есть велосипедные дорожки, которые соединят два парка Комсомольский и Баташевский в большой веломаршрут. Глава региона предложил продумать возможность предоставления велосипедов в аренду для передвижения по городу, как это сделано в Москве.