Ярославль, 30 мая, 2016, 15:41 — ИА Регнум. 30 мая Ярославский футбольный клуб «Шинник» получил лицензию для участия в первенстве Футбольной национальной лиги в ближайшем сезоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в клубе.

фото сайта shinnik.com

Ранее, 16 мая Российский Футбольный Союз отказал клубу в лицензировании из-за финансовых проблем, в частности долгов по заработной плате и неоплаченных взносов в футбольный союз. Получение лицензии ярославским футбольным клубом прошло при условии погашения задолженности перед Пенсионным фондом и выплаты налогов на доходы физических лиц.

Как отмечается на сайте «Шинника», право на участие в турнирах под эгидой Российского Футбольного Союза предоставлено клубу «при условии выполнения некоторых необходимых критериев соответствия в срок до 20 июня 2016 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед повторным лицензированием Правительство Ярославской области (один из учредителей клуба) нашло способ финансирования «Шинника». Оказавшим поддержку предприятиям предоставят льготу по налогу на имущество в объеме перечисленных клубу средств. Решение поддержала фракция «Единая Россия», оно будет рассмотрено на заседании думы 31 мая.