Ташкент, 30 мая, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Мероприятие «Голос вечной нежности», посвященное 110-летию со дня рождения народной артистки СССР, участницы Великой Отечественной войны, советской эстрадной певицы, актрисы Клавдии Ивановны Шульженко, состоялось в Ташкенте. Об этом ИА REGNUM сообщилсотрудник «Россотрудничества» в Узбекистане.

Марка России, Клавдия Шульженко, 1999. (Фрагмент)

Памятное мероприятие организовано представительством «Россотрудничества» совместно с отделом по культуре «Сретенье» Ташкентской и Узбекистанской православной епархии.

«В зале, в котором не было свободных мест, зрители подпевали и кричали «Браво!» знаменитым и близким каждому песням из репертуара Клавдии Ивановны Шульженко «Если б не было войны…», «В лесу прифронтовом…», «Танго у разбитого танка», «Темно-вишневая шаль», «Руки», «Ваша записка», и другие», — говорится в сообщении.

Живой образ Клавдии Шульженко появлялся черно-белыми кадрами уникальных архивных хроник в подборке видеофрагментов. Исполнители, среди которых ведущие солисты Государственного академического большого театра оперы и балета имени Алишера Навои, проникновенно и с чувством пели песни из репертуара великой русской певицы и актрисы.

Гостями и зрителями концертной программы стали российские дипломаты и соотечественники, представители общественных организаций и культурных центров Ташкента, поэты, деятели культуры и искусства, студенческая молодежь, журналисты.

«Данное мероприятие не только памятная дата, но и возможность познакомить и приобщить узбекскую общественность и молодежь к русской культуре и истории», подчеркнули в «Россотрудничестве».