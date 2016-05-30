Москва, 30 мая, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский проинформировал президента Владимира Путина о социально-экономической обстановке, о мерах по развитию детско-юношеского спорта в регионе. Кроме того, в ходе встречи обсуждались планы по открытию во Владивостоке филиалов Академии русского балета имени Вагановой и ряда государственных музеев, сообщает пресс-служба Кремля 30 мая.

kremlin.ru Владимир Путин с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским

Губернатор доложил, что «социально-экономическая обстановка стабильная», что «позволяет нам полностью выполнять Ваши указы», рост ВРП составил «три десятых процента, практически на том же уровне, чуть-чуть выше».

«Выплачивается достаточно большое количество социальных пособий. У нас, по сути, одна треть населения получает, в том или ином виде, какое‑то социальное пособие (их всего 53 вида). Это, конечно, очень важно, ситуация у людей иногда не очень простая, им надо помогать, и мы здесь очень жёстко стоим, ничего не сокращаем, потому что считаем, что это важно», — сказал Миклушевский.

Отчитываясь о президентских поручениях, глава региона отметил, что развитие детско-юношеского спорта идёт по двум направлениям: «Прежде всего это школьный спорт. У нас почти 500 школ (496), мы планируем к 2020 году сделать в каждой спортивный клуб. Но не просто учредить, а оснастить соответствующим оборудованием, чтобы дети могли заниматься. Мы, кстати говоря, в 2014 году абсолютно все школы оснастили [спортивными] комплектами, чтобы ребята могли сдавать ГТО. И за счёт краевых денег всё передали, подарили муниципалитетам. Второе — это, по сути, финансирование подготовки спортивного резерва. У нас 65 детско-юношеских спортивных школ, которые занимаются по разным направлениям подготовки. Мы планируем буквально за два года построить 58 мини-стадионов около обычных общеобразовательных школ: это мини-футбол летом, хоккей зимой, летом опять же волейбол, баскетбол. Специально делаем около школ, во‑первых, чтобы дети могли заниматься, во‑вторых, чтобы под присмотром было. Хотим в этом году ещё 25 сделать».

По словам гуюернатора, в ближайшие два года планируется «построить пять хоккейных крытых ледовых дворцов, хоккей у нас очень хорошо идёт, особенно после того, как команда «Адмирал» заработала».

Рассказал губернатор «о тех вещах, которые не менее важны, наверное, чем экономика, — это развитие культуры». «Ваше поручение по открытию Приморской сцены Мариинки мы с маэстро Гергиевым выполнили», — отрапортовал Миклушевский, отметив, что правительство очень сильно помогало, деньги выделяло, и с 1 января сцена заработала.

Он просил президента поддержать сделать во Владивостоке филиал Академии русского балета имени Вагановой, потому что «без своих кадров мы далеко не проедем, постоянно труппу возить из Питера во Владивосток — это очень накладно и сложно». Для этого регион готов выделить помещение — под профессиональные кадры и «какое‑то финансирование из федерального бюджета». «Давайте», — поддержал Путин.

Кроме того, планируется создать филиалы музеев — Государственного Эрмитажа (проектная документация уже готова, соглашение с Пиотровским подписано, к концу 2017 года запланирована первая выставка), Русского музея и Третьяковки (помещения подобрали, но пока там арендаторы с договорами до 2019 года). Музей любителей Востока будет построен на острове Русский (с Минкультуры согласовали).