Ростов-на-Дону, 31 мая, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Летняя оздоровительная кампания в Ростовской области выходит на старт. В 2016 году донские здравницы готовятся принять 6 тыс. детей из различных российских регионов. На детский отдых планируется направить свыше 2 млрд рублей. Стоить отметить, что в этом году региональный вклад в оздоровление юных жителей области и гостей региона увеличился на 5,8% и составил 808 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

фото предоставлено пресс-службой главы РО Глава Ростовской области Василий Голубев

Детвора, которая находится в трудной жизненной ситуации, без летнего оздоровления не останется. Для них за счёт региональной казны приобретено почти 6,3 тыс. путёвок в санатории и оздоровительные лагеря Дона. Для детей из малоимущих семей закуплено 20 тыс. путевок, а на выплату компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку планируется направить 217,1 млн рублей. Также в этом году будет продолжена организация семейного отдыха, отдыха многодетных семей на базе оздоровительных организаций региона.

«С начала года всеми видами отдыха, оздоровления, временной занятости на Дону охвачено почти 93 тыс. детей, причем, часть их — это ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации. К летней кампании мы готовы и постараемся обеспечить её проведение на хорошем уровне», — отметил губернатор Василий Голубев.

В реестр оздоровительных учреждений Ростовской области на 2016 год вошло 935 действующих организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на Дону. Всего в летний период планируется с учетом летних площадок задействовать 1,7 тыс. образовательных учреждений.

фото предоставлено пресс-службой главы РО Детский лагерь «Чайка» в Таганроге

Большое внимание будет уделено и тем, кто особенно нуждается в заботе. Впервые на Дону дети с ограниченными физическими возможностями пройдут реабилитацию с помощью методики иппотерапии, которая были придумана еще Гиппократом. Клуб терапевтической верховой езды, в котором лошади выполняют функцию врачей, находится в детском санаторном оздоровительном комплексе «Мир».

«Мы внимательно изучаем возможности лагерей — для того, чтобы находить более качественные и подготовленные. В санаторно-оздоровительном комплексе «Мир» реализуется в полном объеме программа «Доступная среда». Внимание к детям с ограниченными возможностями должно быть максимально полным», — считает глава региона.

Здравница расположена в хуторе Красный Десант Неклиновского района. Здесь для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия: предусмотрены подъемники на второй этаж в лечебном корпусе, а также в бассейне и ванном отделении. Столовая, жилой и лечебный корпуса оснащены пандусами.

В июне в лагере откроются конюшни. Терапевтические занятия будут проходить под руководством опытных физиотерапевтов. В день лечебной верховой ездой смогут заниматься до 20 детей с ограниченными возможностями. Иппотерапия помогает при сколиозе, ДЦП, нарушениях нервной системы.

Стоит обратить внимание и на этно-археологический комплекс «Затерянный мир», расположенный на берегу реки Дон. Ученые и преподаватели разработали проект, сочетающий традиционные и новаторские методы в организации детско-юношеского отдыха и познавательного туризма. Детей ждут в старейших донских станицах и хуторах — Раздорской, Мелиховской, Пухляковском. На территории лагеря реконструированы интерьеры древних жилищ, орудия труда, предметы быта, сформирован учебный музей.

«Летний отдых для детей и молодежи может быть временем раскрытия творческих способностей, освоением новых навыков, приобретением основ будущей профессиональной деятельности и одним из направлений может быть участие в этно-археологическом лагере. Мы продолжаем работу по ряду направлений, чтобы историю и культуру донского региона сделать доступной не только для тех кто, здесь живет, но и для тех, кто сюда приезжает», — подчеркнул Василий Голубев.

Безопасность юных жителей региона и гостей области находится на контроле властей. Все оздоровительные учреждения перед началом сезона прошли необходимые проверки. Здравницы оснащены автоматизированной пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения, оповещения, кнопками тревожной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, территории детских лагерей ограждены, а каждый санаторий находится под круглосуточным пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов, ЧОПов.

Внимание уделено и питанию детей. Родители могут быть спокойны: в лагерях Ростовской области организовано пятиразовое питание детей, меню разработано с соблюдением всех санитарных норм.