Стамбул, Турция, 30 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге, посвященном завоеванию турками-османами византийского Константинополя (Стамбула) в 1453 году, заявил, что режим президента Сирии Башара Асада — это рассадник терроризма на государственном уровне, сообщает агентство Anadolu. По его словам, для того, чтобы уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России), не нужно убивать невинных людей — достаточно устранить президента Сирии. «Режим Асада», боевики ИГ и Курдская Рабочая Партия (РКК), признанная в Турции террористической, поддерживают друг друга, сказал Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

При этом целью создания ИГ в Сирии был «отрыв Турции от Ближнего Востока и Северной Африки», считает глава государства. По его мнению, некоторые государства, которые называют себя союзниками Турции, не только «смотрят сквозь пальцы на грязные игры в Сирии», но и поддерживают террористов.

Эрдоган также отметил роль России, Ирана и США в сирийском конфликте. «Какое дело России и Ирану до Сирии? Что им там делать? Что делают на сирийских землях американские солдаты в униформах с эмблемами террористов», — сказал глава Турции.

Ранее в СМИ появилась фотография, на которой были запечатлены американские военнослужащие со знаками отличия одной из группировок так называемой"умеренной"сирийской оппозиции, пишет Die Welt. По данным издания, военнослужащие украсили свою одежду этим нашивками по собственной инициативе.