Ярославль, 30 мая, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Отчет и.о. мэра Ярославля Алексея Малютина о его работе в 2015 году и работе мэрии был принят к сведению депутатами муниципалитета города на заседании 30 мая лишь с третьей попытки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта city-yaroslavl.ru Алексей Малютин и Павел Зарубин

Алексей Малютин, исполняющий обязанности главы города в отсутствии арестованного и обвиненного в коррупции Евгения Урлашова, в этом качестве отчитывался впервые. В своем докладе он рассказал, что в 2015 году численность жителей города выросла на 2,7 тыс человек, оборот крупных и средних предприятий увеличился на 7,6%, индекс промышленного производства составил 105,3%.

Малютин отметил негативные тенденции в экономике, сказал, что они повлияли на многие стороны жизни города. В своих вопросах и выступлениях депутаты акцентировали внимание на проблемах города: точечную застройку, изношенность общественного транспорта, проблемы со строительством детских садов и школ, скандалы с реорганизацией муниципальных учреждений и сокращении финансирования социальной сферы. В целом обсуждение проходило довольно спокойно, пока слово не взял лидер фракции «Справедливая Россиия» Анатолий Каширин, который предложил поставить и.о. мэра оценку «неудовлетворительно». Такая же оценка была выставлена депутатами избранному мэру города Евгению Урлашову в 2013 году.

«Когда выбирали и назначали Алексея Геннадьевича и Павла Марковича, их главным заявлением было то, что они смогут выбивать нам деньги в области. А сейчас квинтэссенцией отчета звучит то, что даже на предпринимателей мы ничего не получили. Получается, опять «соврамши». Перед заседанием муниципалитета встречались с представителями спортшкол. Вы заметили, что с ними встречаются и представители думы, и сенатор, а вся ситуация дошла уже до министерства спорта, а у нас — абсолютно никто ничего не хочет слышать. Есть поговорка: если скрестить ежа и ужа, получим 10 метров колючей проволоки. Вот пока мы видим скрещивание ежа и ужа, а 10 метров колючей проволоки могут стать следующим отчетом, например. А мероприятия по организации платных парковок: сколько было шума! Почти год мы задавали вопросы, практически не получая на них ответа. И какое бы новое управленческое решение ни возникало — к нему постоянно какие-то вопросы, и оно или отменяется, или вызывает много споров, шуму и вмешательство федеральных властей. Вот главная «заслуга» и Алексея Геннадьевича, и его команды», — сказал депутат муниципалитета Анатолий Каширин.

Каширина поддержала лидер «Патриотов России» Вера Никольская, а представитель КПРФ Антон Голицын предложил поставить вопрос о неудовлетворительной оценке работы мэра и мэрии в 2015 на голосование.

Председатель муниципалитета Павел Зарубин заявил, что в установленном порядке альтернативное решение не было внесено. Внесенное в муниципалитет решение предлагало принять отчет к сведению и указать мэрии на определенные недостатки. Однако уже при голосовании за предложенный председателем проект возникли проблемы. «За» проголосовало ли 17 депутатов при необходимых 20 (в муниципалитете 38 человек). Со второй попытки решение набрало 21 голос при голосовании «за основу», однако при окончательном голосовании «за» высказались лишь 19 депутатов.

Павел Зарубин объявил перерыв для проведения внеочередного заседания фракции «Единая Россия». Представители оппозиции пошли обедать.

«Само по себе это голосование ничего не решает, однако мэрия Ярославля и лично Алексей Малютин должны услышать посыл, который исходит от жителей города через депутатов. Этот посыл заключается в том, что ряд действий мэрии категорически не устраивает многих жителей. У меня в округе садики, которые начали строить, заморозили, директора школы искусств, за которую стоят горой родители, уволили, а яму на улице Академика Колмогорова уже полгода не могут заделать. Власть должна прислушиваться к этому мнению и понимать, что не все так хорошо, как представляют в отчетах», — сказал Антон Голицын.

Председатель муниципалитета Павел Зарубин предложил провести поименное голосование, в результате которого за то, чтобы принять отчет к сведению, высказались 23 депутата, против 2 и 3 воздержались. Поставленное на голосование предложение Веры Никольской о неудовлетворительной оценке деятельности поддержки не получило.