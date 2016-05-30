Красногорск, 30 мая, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Более тысячи детей-сирот обрели приемные семьи с начала 2016 года в Подмосковье. Всего в области в замещающих семьях проживает 23 тысячи сирот. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области со ссылкой на первого заместителя председателя Правительства Московской области Ольгу Забралову.

Василий Григорьевич Перов Спящие дети. 1870

«С начала 2016 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в приемные семьи 1200 детей-сирот», — пояснила Забралова, отметив, что в регионе работают 38 территориальных подразделений по опеке и попечительству.

Для устройства детей, по словам зампреда, в области существует определенная процедура, первым этапом которой становится положительное заключение органов опеки и попечительства,

«Потенциальным родителям представляют полную информацию о детях, в том числе о наличии у них родственников, братьев и сестер. Кандидаты должны письменно подтвердить, что ознакомлены с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка. При первых встречах участвует психолог, который помогает детям и взрослым установить контакт. Ребенок может быть передан в семью только после того, как будет налажено общение с будущими родителями», — заключила Забралова.

На сегодняшний день в Подмосковье в замещающих семьях воспитываются более 23 тысяч сирот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году 2906 детей-сирот из Подмосковья были устроены в приемные семьи. В связи с устройством детей, в Московской области закрыто 11 детских домов.