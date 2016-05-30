Москва, 30 мая, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил «новую версию программы развития оборонно-промышленного комплекса на 2016−2020 годы». Об этом он заявил 30 мая в ходе совещания с вице-премьерами.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

«Мы сейчас ведем перевооружение всей армии, Вооруженных сил, Военно-морского флота новыми видами оружия, есть определенные цели, которые должны быть исполнены, и, конечно, необходимо обеспечить конкурентоспособность того, что мы делаем в мировом масштабе», — сказал Медведев.

По его словам, «у России неплохие показатели по торговле вооружениями в мире — мы вторая страна, которая поставляет в таких объемах вооружение на международный рынок», и эти позиции «нужно удержать».

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил, что на реализацию обновлённой программы из бюджетных ассигнований будет направлено 1 трлн 67 млн рублей.