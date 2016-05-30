Москва, 30 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В России и люди, и природа всегда с нетерпением ждут прихода долгожданного лета. Но оно так быстро утекает, как вода. А как летом без воды?! Этого просто невозможно себе представить.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Одуванчик – маленькое солнышко

В июньский зной хочется бежать к реке.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Река

У воды свежо и прохладно.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Пороги на реке

Бурлящий речной поток как будто что-то нашептывает.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Кувшинки

Заводь с кувшинками навевает романтические настроения.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM В тени реки

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Ветви над водой

Тихая гладь вызывает умиротворение и покой.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Солнечный день

Солнце заглядывает в воду как в зеркало.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Крапива

Свое отражение находят в реке и деревья.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Спуск

А водопад будоражит мысли и эмоции своим шумным напором.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Закат

А вечером после изнуренного жаркого дня

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM В сумерках

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Спустилась ночь

у воды красиво и загадочно, как в сказке.

Вода необходима всем на Земле.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Отдыхающие

И людям …

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Ёж

И животным …

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Удачная рыбалка

И рыбам …

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Зелень

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Бабочка

И насекомым …

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Ромашки

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Цветок

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Берёзы

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Луг

Без воды засохнут цветы и растения.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Грот

Живой мир на 70−95% состоит из воды. Важно не допустить, чтобы по земле не текли радиоактивные реки.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Детский мир

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Игры с водой

А дети — наше светлое будущее — от всей души радовались лету, теплу и чистой, прозрачной как слеза, воде.

Хочется вспомнить слова из песни:

«Птицы, рыбы и звери

В души людям смотрят.

Вы их жалейте, люди,

Не убивайте зря;

Ведь небо без птиц — не небо!

А море без рыб — не море!

И земля без зверей — не земля!».