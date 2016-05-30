Москва, 30 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В России и люди, и природа всегда с нетерпением ждут прихода долгожданного лета. Но оно так быстро утекает, как вода. А как летом без воды?! Этого просто невозможно себе представить.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Одуванчик – маленькое солнышко

В июньский зной хочется бежать к реке.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Река

У воды свежо и прохладно.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Пороги на реке

Бурлящий речной поток как будто что-то нашептывает.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Кувшинки

Заводь с кувшинками навевает романтические настроения.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
В тени реки
Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Ветви над водой

Тихая гладь вызывает умиротворение и покой.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Солнечный день

Солнце заглядывает в воду как в зеркало.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Крапива

Свое отражение находят в реке и деревья.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Спуск

А водопад будоражит мысли и эмоции своим шумным напором.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Закат

А вечером после изнуренного жаркого дня

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
В сумерках
Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Спустилась ночь

у воды красиво и загадочно, как в сказке.

Вода необходима всем на Земле.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Отдыхающие

И людям …

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Ёж

И животным …

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Удачная рыбалка

И рыбам …

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Зелень
Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Бабочка

И насекомым …

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Ромашки
Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Цветок
Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Берёзы
Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Луг

Без воды засохнут цветы и растения.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Грот

Живой мир на 70−95% состоит из воды. Важно не допустить, чтобы по земле не текли радиоактивные реки.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Детский мир
Ирина Бухтиярова ИА REGNUM
Игры с водой

А дети — наше светлое будущее — от всей души радовались лету, теплу и чистой, прозрачной как слеза, воде.

Хочется вспомнить слова из песни:

«Птицы, рыбы и звери

В души людям смотрят.

Вы их жалейте, люди,

Не убивайте зря;

Ведь небо без птиц — не небо!

А море без рыб — не море!

И земля без зверей — не земля!».