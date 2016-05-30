Вода, жара, июнь в Подмосковье
Москва, 30 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В России и люди, и природа всегда с нетерпением ждут прихода долгожданного лета. Но оно так быстро утекает, как вода. А как летом без воды?! Этого просто невозможно себе представить.
В июньский зной хочется бежать к реке.
У воды свежо и прохладно.
Бурлящий речной поток как будто что-то нашептывает.
Заводь с кувшинками навевает романтические настроения.
Тихая гладь вызывает умиротворение и покой.
Солнце заглядывает в воду как в зеркало.
Свое отражение находят в реке и деревья.
А водопад будоражит мысли и эмоции своим шумным напором.
А вечером после изнуренного жаркого дня
у воды красиво и загадочно, как в сказке.
Вода необходима всем на Земле.
И людям …
И животным …
И рыбам …
И насекомым …
Без воды засохнут цветы и растения.
Живой мир на 70−95% состоит из воды. Важно не допустить, чтобы по земле не текли радиоактивные реки.
А дети — наше светлое будущее — от всей души радовались лету, теплу и чистой, прозрачной как слеза, воде.
Хочется вспомнить слова из песни:
«Птицы, рыбы и звери
В души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди,
Не убивайте зря;
Ведь небо без птиц — не небо!
А море без рыб — не море!
И земля без зверей — не земля!».