Киев, 30 мая, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию «Укринформ» заявил, что экс-премьер страны Арсений Яценюк и секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов получали от него в качестве награды пулеметы Максима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Турчинов

По его словам, он награждал легендарными пулеметами и Яценюка, и Турчинова и «еще кое-кого». Аваков отметил, что в стране осталось «много таких пулеметов образца 1910 года», еще со времен Первой мировой войны.

«Считаю, что это было вполне заслуженно и никак не вредит интересам государства», — сказал Аваков. Он также посоветовал говорить «некоторым людям в руководстве государства», которые «что-то делают», спасибо, а не посылать вслед «проклятия или сарказм».

Напомним, станковый пулемёт образца 1910 года — это вариант британского пулемёта Максима. Он широко использовался в России и СССР во время Первой мировой и Второй мировой войн.