Южно-Сахалинск, 30 мая, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Почти шесть часов понадобилось огнеборцам для ликвидации возгорания в Охинском районе. Пламя охватило хозяйственные постройки в селе Тунгор, сообщает 30 мая пресс-центр ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Пул, Эгберт Ливенс ван дер. Пожар в деревне

Информация о возгорании хозяйственных строений на территории населенного пункта поступила к спасателям 30 мая в 13:45 по местному времени, первый пожарный расчет оказался на месте происшествия спустя три минуты. В дальнейшем на месте действовали несколько пожарно-спасательных подразделений.

Три бульдозера опахивали землю, чтобы не допустить распространения пламени на жилые дома. В 17:42 пожар был локализован, в 19:40 — ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, площадь пожара составила 210 кв. м. Всего в борьбе с огнем участвовали 28 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается