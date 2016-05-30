Ростов-на-Дону, 30 мая, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону из-за дождя начал разрушаться мемориальный комплекс «Павшим воинам», расположенный в сквере имени Фрунзе. Так, сегодня, 30 мая, отслоилась нижняя часть полукольца. Как заверили ИА REGNUM в администрации областного центра, памятник обязательно отремонтируют, проект водоотведения и ремонта уже готов.

wikipedia.org, фото Polina8395 Мемориальный комплекс «Павшим воинам» в Ростове-на-Дону

Как пояснили в горадминистрации, большинство памятников в советские годы строились методом народной стройки, без проектной документации. При возведении мемориального комплекса «Павшим воинам» не была запроектирована система водоотведения и у полукольца и вокруг мемориала. Именно поэтому, из-за дождей состояние памятника ухудшается каждый год.

Что касается сегодняшнего ЧП, то обвалившуюся плитку восстановят, а аукцион на проведение масштабных ремонтных работ объявят в конце июня. Вся необходимая документация уже готовится.

Напомним, что в мае прошлого года школьницу, дежурившей на посту №1, чуть не придавило частью фасада памятника. Тогда городские власти оперативно заявили, что капитально отремонтируют комплекс к осени.

«В ближайшее время памятник, расположенный в сквере им. Фрунзе на площади Карла Маркса, будет закрыт для проведения обследования и капитального ремонта. Планируется, что работы будут завершены ко Дню города, который будет отмечаться 19 сентября. Средства на эти цели заложены в бюджете города», — сообщила тогда после инцидента начальник городского управления культуры Людмила Лисицына.