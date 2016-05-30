Москва, 30 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что он подписал распоряжение об изменении в правилах дорожного движения в части опасного вождения. Об этом он заявил 30 мая в ходе совещания с членами правительства.

Jason Thien Опасное вождение

«Постановление касается тех, кто неправильно себя ведет на дороге, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих», — сказал Медведев.

По его словам, изменения в данной области ПДД должны дисциплинировать водителей, «возмутительно» ведущих себя на дороге.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил о том, что штраф за опасное вождение может составить от 5 тысяч рублей: «Теперь после утверждения определения опасное вождение нам необходимо также с экспертным сообществом, с гражданами отработать размер административной ответственности — размер штрафа за опасное вождение. Предварительно нам говорили о том, что этот штраф должен быть около 5 тысяч рублей, но все дискуссии в последние два месяца говорят о том, что вообще за такие примеры необходимо предусмотреть более высокий штраф».

Напомним, российское руководство неоднократно заявляло о необходимости ужесточения ответственности за ряд правонарушений на дороге. Данной темы неоднократно касался как президент РФ Владимир Путин, так и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.