Москва, 30 мая, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Режиссер Егор Кончаловский хочет экранизировать роман Алексея Иванова «Псоглавцы» и создать на его основе мистический триллер с элементами мелодрамы, сам Кончаловский сообщил об этом на очной защите кинопроектов, претендующих на государственную поддержку.

Ирина Маффи Егор Кончаловский

Алексей Иванов является автором таких книг, как «Географ глобус пропил», «Золото бунта», «Сердце Пармы». Роман, который собирается экранизировать Кончаловский, рассказывает об охотниках за смертельно опасными артефактами мировой культуры. Трое молодых реставраторов в глухой деревне попытаются снять со стены заброшенной церкви фреску, изображающую святого Христофора с головой собаки.

Авторы идеи фильма планируют сделать его современной страшной сказкой. На главную роль режиссер Егор Кончаловский хочет пригласить Ивана Янковского.

Напомним, членам экспертного и попечительского советов Фонда кино представлены 63 проекта 59 кинокомпаний, не входящих в число лидеров российской киноиндустрии. Итоги рассмотрения проектов будут известны через несколько дней.