Бишкек, 30 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Правозащитники и активисты просят депутатов парламента Киргизии провести еще одно голосование по проекту закона о запрете религиозных браков с лицами, не достигшими 18 лет. Об этом сообщила директор исследовательского центра «Демократические исследования» Лариса Илебезова сегодня, 30 мая, на пресс-конференции.

Василий Пукирев. Неравный брак (фрагмент). 1862

По словам адвоката Улана Джумакова, итоги предыдущего голосования по данному законопроекту вызвали у общественности серьезные сомнения. «Сейчас некоторые депутаты говорят о том, что они не голосовали, а за них это сделал кто-то другой. Но тогда оказываются под сомнением голосования по другим законопроектам», — подчеркнул он.

Также правозащитники заострили внимание на том, что предложенный законопроект не дублирует нормы уголовного законодательства, а восполняет его пробелы, поскольку, согласно действующим положениям, для привлечения к ответственности за сожительство с несовершеннолетним необходимо, чтобы в правоохранительные органы было подано соответствующее заявление.

«Но кто его напишет, если сами родители выдают замуж своих дочерей? Сожительство с несовершеннолетними получило статус легитимности, только потому что проведена процедура религиозного освящения «нике». Когда спрашиваешь, кто был на обряде, отвечают, что и прокурор, и представитель сельской администрации, и милиционер, то есть на местном уровне хорошо знают эти семьи. Непонятно, почему при обсуждении законопроекта в парламенте не задали ни одного вопроса. Это о чем говорит? О безразличии», — сказала Лариса Илибезова.

Подводя итог, правозащитники отметили, что такое явление, как религиозный брак с несовершеннолетними, угрожает принципу светскости киргизского государства.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая 2016 года парламент Киргизии проголосовал против принятия закона, предусматривающего внесение в Семейный и Уголовный кодексы поправок о введении запрета на проведение религиозных брачных обрядов с несовершеннолетними. Отметим, что согласно официальным данным, до 15% проживающих в стране женщин выходят замуж до наступления совершеннолетия, а еще 1% — в возрасте до 15 лет.