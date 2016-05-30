Дакар, 30 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Бывший президент Чада Хиссен Хабре был признан 30 мая виновным в преступлениях против человечности, сообщает Reuters.

Shayan В тюрьме

Бывшего главу африканского государства приговорили к пожизненному заключению. Такой приговор вынесла Специальная африканская палата, учрежденная Сенегалом и Африканским союзом в 2013 году.

Хабре обвиняли в том, что он проводил политику убийств и пыток в отношении своих политических противников во время своего восьмилетнего правления, начавшегося в 1982 году. Свергли Хабре в 1990 году в ходе государственного переворота.