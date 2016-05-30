Екатеринбург, 30 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Прокуратура Свердловской области обратилась с исковым заявлением в Октябрьский районный суд. Надзорное ведомство намерено обязать администрацию Екатеринбурга обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, сбрасываемых через ливневый коллектор в реку Исеть. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

Василий Поленов. Река Клязьма. Жуковка

Ранее прокуратура, совместно со специалистами в сфере природопользования и «Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» провела проверку качества воды сбрасываемой в реку Исеть через сток ливневой канализации ул. Ткачей, д. 20. В результате было установлено превышение вредных веществ, попадающих в водоём через коллектор.

Надзорное ведомство вынесло соответствующее представление в адрес руководства города. В мэрии сообщили, что проводится инвентаризация 11 участков коллекторов, в том числе и в текущем году. Однако по данным прокуратуры данные меры не направлены на исправление ситуации и не предусматривают принятие мер для дополнительной очистки воды, в связи с чем надзорное ведомство считает бездействие администрации Екатеринбурга и МУП «Водоотведение и искусственные сооружения» незаконным.

Отметим, что также существует проблема загрязнения Северского водохранилища города Полевского сточными водами. Связано это в первую очередь с деятельностью металлургических компаний. В промышленной зоне происходит добыча меди с использованием слабых растворов кислот, в результате происходит обогащение руды медью, а также загрязняются подземные воды, которые попадают в водохранилище. Проведённые лабораторные исследования показали многократное превышение вредных химических веществ в Северском водохранилище и Штанговом пруду, а также в реках Чусовая, Железянка и Северушка. В конце марта экологическую ситуацию, связанную с водоёмами взяли на контроль активисты «Общероссийского народного фронта», сообщает «Правда УрФО».

Напомним, что специалисты регионального Роспотребнадзора не рекомендуют гражданам купаться в рекреационных зонах для купания Екатеринбурга и Свердловской области, в том числе из-за неудовлетворительного санитарно-эпидемиологического состояния воды. По словам специалистов ведомства, такая ситуация продолжает сохраняться на протяжении последних лет.