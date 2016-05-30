Калуга, 30 мая, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Порядка 75,4 тыс. работников, из них 81% — на замену выбывающих потребуется экономике Калужской области в 2016—2022 годах, сообщает 30 мая корреспондент ИА REGNUM.

kaluganews.ru В Калужской области высокий спрос на станочников, слесарей и электромонтеров

По информации регионального министерства труда и социальной защиты, около 64% спроса приходится на рабочих, свыше 22% — на специалистов с высшим и 14% — со средним профессиональным образованием.

Наибольший кадровый дефицит испытывают промышленные предприятия, учреждения оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств и бытовых изделий, а также сельскохозяйственные организации. В долгосрочной перспективе работодатели области будут больше всего нуждаться в медработниках, инженерах, педагогах, ветеринарных врачах, бухгалтерах и программистах. Высокий спрос сохранится на станочников, слесарей, электромонтеров, сварщиков, трактористов, машинистов, водителей, продавцов и строительных рабочих.

Наименьшая потребность в рабочей силе отмечается в сферах гостиничного дела, общепита, коммунальных услуг и добычи полезных ископаемых.

Между тем, итоги прогноза, в которых приняли участие 1077 организаций позволяют определить объемы и профили подготовки специалистов в системе профессионального образования, а также привлечь на территорию региона дополнительные кадры.