Москва, 30 мая, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Амурской области Александром Козловым. Глава региона проинформировал президента о социально-экономической ситуации в Амурской области и доложил о реализации проектов по строительству ряда энергетических, промышленных и социальных объектов, сообщает пресс-служба Кремля 30 мая.

kremlin.ru Владимир Путин с губернатором Амурской области Александром Козловым

В начале встречи президент поинтересовался, как идёт работа по итогам совещания с участием представителей регионального бизнеса. «Амурская область является житницей Дальнего Востока, и сегодня, с учётом прироста пахотными землями (мы очень сильно по ним прирастаем, ещё 70 тысяч добавилось в этом году, это соя), наша главная задача — уйти в переработку, потому что это налогооблагаемая база», — сказал Александр Козлов и отметил, что все документы подготовлены и направлены в Минсельхоз и в Минвостокразвития. «Потому что вопрос стоял таким образом, чтобы ставка, которую кредитует и финансирует наш Минсельхоз под 3 процента, была выполнена. Все обращения мы сделали, этот проект мы доведём», — заверил губернатор. «Вы мне дайте копии бумаг, которые Вы туда направили», — попросил глава государства.

Руководитель региона сообщил, что в 2015 году был большой прирост «по инвестициям, по внутреннему региональному продукту и по строительству» — 253 млрд рублей, из них порядка 77 миллиардов — это, в основном, энергетика, космос. Введена вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, на выходе Нижнебурейская ГЭС, которая «уже на 80 процентов построена, сейчас вопрос решается с ложем водохранилища, стоит вопрос вырубки леса». Её строительство планируется закончить во втором квартале 2017 года.

«Мы сдали много социальных проектов в 2015 году. По медицине — и хирургический корпус, и детский корпус», — продолжил глава региона, отметив, что сейчас ко Дню города Благовещенска завершается садик на 340 мест. «В принципе, по детям от трёх до семи лет мы на 100 процентов все обязательства закрыли. Сейчас уже на 40 процентов по детям до трёх лет, занимаемся», — отчитался Козлов.

Он также отметил, что крупные инвесторы заходят в Амурскую область: «Мы уже построили три крытых круглогодичных катка, один каток ввели с помощью «Транснефти», в этом году на День шахтёра угольщики помогают и энергетики. Это всё за внебюджетные деньги… Мы берём на баланс и делаем тренерскую ставку. И с Алексеем Борисовичем Миллером встречались, будем участвовать в этом году в программе «Газпром — детям». 400 млн рублей в этом году на это уже будет выделено, все соглашения по этому поводу достигнуты. Мы попробуем ввести ещё один бассейн и дальше пойдём по плоскостным сооружениям, то есть в каждом районе хотим сделать футбольное поле, посмотреть, где стадионы-пристройки, а там, где не хватает нашего бюджета, привлекаем компании».

«Газпром — детям» — это хорошая программа, много лет работает», — заключил Путин.