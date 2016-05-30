Москва, 30 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась к депутатам Госдумы с просьбой о скорейшем принятии закона об обязательности электронных полисов ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. «Где мы видим перспективы, так это в мере, которая не до конца еще заработала — электронный полис ОСАГО. Сейчас он применяется в добровольном порядке, на сегодня выдано 190 тыс. полисов. Это очень немного», — отметила она в ходе совместного заседания комитетов Госдумы, посвященного рассмотрению годового отчета ЦБ РФ за 2015 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По мнению Набиуллиной, выдача полисов ОСАГО должна происходить в обязательном порядке.

Набиуллина попросила парламентариев о «скорейшем принятии закона об обязательности электронных полисов ОСАГО». «Эта обязательность позволит улучшить доступность для граждан этого инструмента», — пояснила глава Банка России.