Ярославль, 30 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Прокуратура Кировского района Ярославля обратилась в суд с требованием отремонтировать дороги в центре города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, претензии предъявлены Департаменту городского хозяйства по поводу улиц Рыбинская, Свердлова, Вспольинское поле, Чайковского, Лисицына, Площадь Юности.

Прокуратура проверила состояние дорожного покрытия этих улиц. В результате надзорный орган констатировал наличие глубоких ям, выбоин, повреждений, а также значительных просадок и трещин, затрудняющих движение транспортных средств и угрожающих безопасности дорожного движения.

По итогам проверки прокуратура в судебном порядке настаивает на приведении проезжей части этих улиц в нормативное состояние. Заявления находятся в стадии рассмотрения.