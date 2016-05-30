Москва, 30 мая, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В условиях растущего интереса жителей России к путешествиям внутри страны, необходимо развивать различные виды отдыха. Автотуризм является одним из наиболее перспективных направлений, которое может быть востребовано как у российских граждан, так и у иностранцев. Об этом сегодня, 30 мая, заявил заместитель руководителя Ростуризма Роман Скорый, сообщили в ведомстве.

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«Приведу простой пример, в Европе, по оценкам экспертов, ежегодные доходы от караванинга составляют 19 млрд евро. Мы можем принимать до 5,5 млн экипажей каждый год, сейчас этот показатель не превышает 1,5−2 тыс. экипажей. Поэтому мы работаем в направлении развития придорожной инфраструктуры, активно продвигаем туристический продукт на внутреннем и международном рынках», — пояснил Роман Скорый.

Он отметил, что совершенствование придорожной инфраструктуры идет в рамках соглашения, подписанного Ростуризмом и государственной компанией «Автодор». Уже разрабатывается план, по которому, в частности, вдоль федеральных трасс будут размещены кемпинг-стоянки и многофункциональные зоны.

Также при Ростуризме была создана рабочая группа по развитию автомобильного туризма в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, структура российского туризма коренным образом изменилась: количество внутренних турпотоков в 2015 году возросло на 20−25%, въездных — на 16%. Также сократился на 31,4% выездной туризм. Для продвижения внутреннего и въездного туризма в России были сформированы три новых туристских маршрута: «Русские усадьбы», «Красный маршрут» и «Серебряное ожерелье России». Кроме того, развивается сельский туризм.