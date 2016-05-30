Москва, 30 мая, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Минфин готов передать регионам доходы от акцизов на алкоголь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Совфеде.

Питер Брейгель старший. Раздача вина в день святого Мартина. 1568

«Передача доходных источников, в первую очередь мы готовы говорить о передаче (регионам) акцизов на алкогольную продукцию», — сказал Силуанов.

Минфин также предлагает снизить субсидирование регионов, при этом увеличить дотации. Одновременно министерство предлагает укрупнять муниципальные образования — за счет объединения живущих на дотациях и «богатых».