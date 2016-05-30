Москва, 30 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин обратился к гражданам с вопросом, необходимо ли строго наказать молодых людей, устроивших на дорогом автомобиле гонки с полицией. Соответствующее сообщение опубликовано 30 мая в твиттере Маркина.

sledcom.ru Владимир Маркин

«Достаточно ли административного наказания для оборзевших «мажоров» из «Гелендвагена», или они должны понести более строгую ответственность?», — спрашивает представитель СК.

Пользователи твиттера высказали в комментариях к записи разные мнения. В частности, есть предложения отправить молодых людей служить в армии, кто-то пишет о необходимости уголовного наказания. Многие комментаторы отмечают, что наказать нарушителей необходимо в соответствии с законом, который должен быть «един для всех».

Напомним, инцидент с задержанием в Москве внедорожника Mercedes-Benz Geländewagen вызвал заметный резонанс. Утром 23 мая сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль на Ленинском проспекте, однако водитель не подчинился требованиям автоинспекторов. В результате погони, во время которой Mercedes двигался с высокой скоростью и нарушал правила дорожного движения, автомобиль все же удалось остановить.

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Оказалось, что владельцем авто является сын вице-президента компании «Лукойл» Азата Шамсуарова Руслан. За рулем находился приятель Руслана Абдувахоб Маджидов.

Как сообщало ИА REGNUM, Маджидов былпризнан виновным в административном правонарушении. Судья назначил молодому человеку 15 суток ареста и 200 часов обязательных работ.

Кроме того, прокуратура усмотрела в действиях Абдувахоба Маджидова, Руслана Шамсуарова, Мары Багдасарян и Виктора Узкова признаки состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти). Материалы проверки направлены в Главное следственное управление СК РФ по Москве.