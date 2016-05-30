Ярославль, 30 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Фракция «Единой России» в Ярославской областной думе поддержала кандидатуру заместителя председателя правительства региона Михаила Крупина на пост регионального уполномоченного по правам ребенка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили члены фракции.

ИА REGNUM Михаил Крупин

Голосование фракции по этому вопросу состоялось 30 мая. Решение было принято почти единогласно — при одном воздержавшемся. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник во фракции, в поддержку Михаила Крупина поставили подписи 40 депутатов — это, по сведениям корреспондента ИА REGNUM, представители «Единой России», а также Роман Фомичев, Владимир Денисов и Евгений Ершов. Оппозиция выразить поддержку Крупину отказалась, хотя, как сообщало ИА REGNUM, Крупин обращался за поддержкой к коммунистам, но фракция КПРФ не дала на это согласия.

«Более того, фракция приняла принципиальное решение заведомо не высказываться в поддержку ни одного из кандидатов. Вопрос, кому из кандидатов будут отданы голоса КПРФ, будет решен фракцией сегодня вечером», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM депутат от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Между тем представитель фракции «Единая Россия» в региональном заксобрании Александр Тарасенков считает, что выдвижение Михаила Крупина на пост детского омбудсмена — это «креатура думы», та золотая середина, которая устраивает и депутатов, и правительство.

«Его деловые качества не вызывают сомнений, мы доверяем ему как профессионалу. Кроме того, учитывая финансовое положение Михаила Львовича, мы уверены, что у него нет никакой финансовой заинтересованности в этой должности», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Александр Тарасенков.

Он не исключает того, что окончательное решение по поводу утверждения кандидатуры на должность уполномоченного по правам ребенка региональная дума примет уже 31 мая, на очередном заседании областной думы.