Брянск, 30 мая, 2016, 14:52 — ИА Регнум. На Брянском молочном комбинате готовится к запуску линия по производству творожных сыров. Об этом по итогам выездного совещания сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

orders.wagshals.com Творожный сыр

При этом, по данным чиновников горадминистрации, увеличение продукции, выпускаемой на предприятии, увеличит налоговые поступления в городской бюджет.

«Брянский молочный комбинат — один из крупнейших налогоплательщиков областного центра. Радует, что предприятие работает на местном сырье, поставляя продукцию в другие регионы. Прежде всего, наша задача — помочь расширению рынка сбыта продукции предприятия, поскольку с ростом реализации растут и налоговые поступления в бюджет», — цитирует пресс-служба первого заместителя главы администрации Виктора Предеху.

Сейчас на комбинате выпускают более 120 наименований продукции, которая реализуется во многих городах России.

ИА REGNUM отмечает, что брянскую молочную продукцию ценят не только в городской администрации. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, которое проводит внеплановые проверки предприятий, выпускающих молочную продукцию, брянская «молочка» вполне безопасна. Специалисты отобрали 20 проб молока и молочной продукции, провели экспертизу, которая показала, что нарушений нормативных требований нет. Однако таковые нашлись у производителей из Московской области, Нижегородской и Курской. Семь проб не соответствовали нормативным требованиям по показателям идентификации.