Рига, 30 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Несмотря на продление Россией ответного эмбарго на сельскохозяйственные продукты из Евросоюза и других западных стран до конца 2017 года, пока не планируются дополнительные компенсации для латвийских предпринимателей, сообщает LETA.

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Так, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс заявил, что новость «не радостна для сельскохозяйственников, поскольку продолжится негативное влияние на всю индустрию». «Официальное извещение пока не получено. Предварительные подсчеты убытков от продления эмбарго мы проведем в ближайшее время, но ясно, что производителям продовольствия и сельхозтоваров нужно будет еще более активно искать новые рыночные возможности», — сказал министр.

Напомним, ответные меры России против стран, которые ввели или присоединились к санкциям против Москвы, будут продлены до конца 2017 года, заявил 27 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Наши производители неоднократно выступали за сохранение продовольственного эмбарго на аграрные товары и сельхозтовары из стран, которые ввели санкции в отношении РФ или в последствии к ним присоединились. Хочу сказать, что я поручил подготовить предложения по продлению ответных мер не на год, а до конца 2017 года», — сказал Д. Медведев на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего, в частности, латвийская экономика несет огромные убытки. Так, закупочная цена молока в Латвии с июля 2014 года по февраль 2016 года понизилась на 27%. Закупочная цена свинины в конце апреля была на 20% ниже, чем до введения Россией ответных санкций. По подсчетам крестьян, некомпенсированные убытки молочной отрасли Латвии с июля 2014 года по февраль 2016 года достигли 96 млн евро, а свиноводческой отрасли — 24 млн евро.