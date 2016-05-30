Москва, 30 мая, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В течение пяти лет Минфин упразднит льготы по региональным налогам, чтобы не лишать субъекты их доходной базы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 мая заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании научно-экспертного совета при председателе Совфеда на тему «Экономические, бюджетно-финансовые и налоговые основы федерализма»

Василий Максимов. Аукцион за недоимки. 1881

«Федерация через стимулирование тех или иных направлений отраслей промышленности и, предоставляя льготы по налогам, зачисляемым в бюджеты субъектов РФ, лишает их собственной доходной базы», — заявил Силуанов.

В течение ближайших пяти лет министерство намерено полностью пересмотреть свою политику в этом направлении, указал министр.

«В течение пяти лет мы должны отказаться полностью от льгот, которые были определены на федеральном уровне по региональным и местным налогам, и пересмотреть те преференции, которые были предоставлены по федеральным налогам, зачисляемым в региональный бюджет», — подчеркнул он.

«Такой подход мы сейчас готовим, прорабатываем вместе с коллегами при подготовке основных направлений налоговой политики на ближайшие три года», — отметил министр.