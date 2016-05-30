Москва, 30 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илинь заявил, что компания рассмотрит предложение о приватизации «Роснефти», сообщает телеканал «Россия 24».

severpost.ru Нефтяная компания «Роснефть»

По его словам, со стороны компании интерес есть. В частности, CNPC детально будет рассмотрено предложение от «Роснефти» о приватизации акций, когда оно будет сформировано.

«Партнерство с компанией для нас несет стратегический характер», — сказал Илинь, подчеркнув, что оно также является значимым элементом сотрудничества между Россией и Китаем.

Напомним, в 2016 году Россия решила продать доли в компаниях «Роснефть», «Башнефть», ВТБ, «Алроса», «Совкомфлот». Ожидается, что выручка от приватизации 19,5% акций «Роснефти» составит около $9,8 млрд.