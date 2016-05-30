Тула, 30 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. По десять домов в неделю планируется сносить в поселке Плеханово Тулы. Первые 10 домов пошли под экскаваторы сегодня, 30 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, на территории поселка развернут координационный штаб.

Цитата из х/ф «Табор уходит в небо». реж. Эмиль Лотяну. 1976. СССР Цыганский табор

Первые 10 домов, которые признаны судом самостроями, были снесены сегодня, 30 мая. По данным мэрии, на месте работ было организовано дежурство карет скорой помощи, расчета МЧС, аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций, сотрудников правоохранительных органов — всего около 400 человек. Врачи понадобились — во время сноса одному из местных жителей стало нехорошо.

«Сейчас речь идет о сносе домов, которые стоят на газовых коммуникациях, что создает опасность не только для жителей табора, но и для всего поселка Плеханово, — заявил глава администрации города Евгений Авилов журналистам. — Делаем это в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность. Мы сделаем все, чтобы новые строения были официально оформлены. Я неоднократно встречался с баронами. У нас есть общая договоренность о том, что незаконных строений появляться больше не будет».

Всего в неделю планируется сносить по 10 домов. В мэрии пообещали, что те жители, которые после демонтажа домов оказались на улице, смогут временно разместиться в гостинице. Так, в тех домах, которые пошли под снос сегодня, жили более 50 человек, в том числе 14 детей и подростков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, цыганские самострои в поселке Плеханово, в черте города Тула, оказались в центре внимания властей после массовых беспорядков в марте. Тогда местные жители вышли на улицы, протестуя против отключения их домов от газа. Как оказалось, десятки этих домов нигде не зарегистрированы, а следовательно, «сидят» на незаконных врезках в коммуникации. Только по уже вынесенным решениям судов сносу подлежит более 120 домов.